Vielsalm : un appel aux dons pour Lou-ana

”Le lendemain de sa naissance les infirmières ont détecté un virus dans le sang de notre fille, se souvient Sandra. Elle respirait de manière saccadée. Elle est restée en observation au service de néonatalogie pendant une semaine. À sa sortie de clinique, le pédiatre a diagnostiqué un souffle au cœur. Il n’y avait rien d’anormal, mais il nous a tout de même conseillé de prendre rendez-vous chez un cardiologue.”

Le 28 novembre, à Verviers, après une échocardiographie et une batterie de tests, la cardiologue diagnostique une malformation cardiaque. La petite doit être conduite, en urgence, à la clinique Saint-Luc à Bruxelles. Sandra et Gaétan sont sous le choc. “Apprendre cette mauvaise nouvelle de cette manière a été un vrai choc, poursuit la jeune femme. Je n’entendais plus rien autour de moi. Je regardais mon bébé avec des larmes dans les yeux. Après le rendez-vous, je me suis effondrée. Je pensais que je vivais un cauchemar et que j’allais me réveiller.”

Début décembre, à la clinique Saint-Luc, à deux heures du matin, les médecins s’aperçoivent que la petite respire difficilement. Elle est transférée aux soins intensifs et, le lendemain, est opérée en urgence. “Notre fille est restée en salle d’opération pendant neuf heures : le 2 décembre a été le pire jour de ma vie. À seulement dix jours, Lou-ana devait subir une opération à cœur ouvert avec tous les risques que cela comporte. Mon compagnon et moi nous nous posions de nombreuses questions et il était impossible, à ce moment-là, de rester positif.”

Le 28 décembre, la petite Lou-ana quitte, enfin, l’hôpital et rentre à la maison à Vielsalm. Un soulagement pour ses parents, même s’ils savent que le combat de leur “petite guerrière”, comme ils l’appellent n’est pas terminé. “Notre fille est sous traitement médicamenteux, précise Gaétan. Elle est suivie régulièrement par la cardiologue. Récemment, nous avons appris qu’une deuxième intervention chirurgicale était nécessaire. Nous restons inquiets pour la suite. Nous ne savons pas encore si elle pourra mener une vie normale.”

Les allers-retours à l’hôpital de même que les frais médicaux, partiellement remboursés par leur mutuelle, grèvent le budget des Salmiens. Ils viennent de lancer un appel aux dons. Ils ont mis en ligne une cagnotte solidaire et créé le groupe Facebook “L’histoire de notre fille Lou-ana”. Des bics, sont, par ailleurs, mis en vente sur les réseaux sociaux.

” Nous avons déjà reçu le soutien de nombreux Salmiens. Cet élan de solidarité nous fait chaud au cœur. Nous remercions vivement tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent dans ces moments difficiles”, conclut la jeune maman.

Voici le lien vers la cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/tous-pour-lou-ana-la-gueriere