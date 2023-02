"Ce projet a pour objectif de rendre compte de la diversité des profils féminins et des différents parcours de vie, explique le Salmien Sébastien Counson, président d’Ardenne Projets Humanitaires. Une quinzaine de femmes se sont prêtées au jeu du portrait photo et du témoignage pour raconter leur histoire.”

Des résidentes du centre Fedasil mais aussi des amies et connaissances de l’équipe organisatrice ont accepté de témoigner sur leur parcours de vie. Des parcours jalonnés de difficultés liées à l’exil ou à des événements dramatiques, comme la perte d’un enfant. Ces témoignages, illustrés de photos, ponctueront une balade de 5 km, au départ de la salle le Cosmos à Sterpigny. Cette exposition sera ensuite proposée à des syndicats d’initiative de la région, des écoles ou encore d’autres partenaires afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

Cette journée permettra, par ailleurs, de présenter les associations. “L’ASBL Ardenne Projets Humanitaires a été créée en 2019, poursuit Sébastien Counson. Mon épouse est d’origine ivoirienne. Nous sommes allés en Côte d’Ivoire construire un puits d’eau potable dans son village natal. Nous y retournons cet été avec l’objectif de construire une école maternelle pour une cinquantaine d’enfants.”

Le 12 mars, à la salle le Cosmos à Sterpigny, il sera possible de faire des dons pour soutenir ces associations caritatives. L’occasion sera aussi offerte de découvrir des mets cuisinés par des résidentes du centre Fedasil, comme du samossas et des desserts aux mille saveurs.

L’après-midi sera ponctuée de concerts et de divertissements avec notamment sur scène “From Talaria”, “The Sagouins” et des résidents du centre de Bovigny.

L’exposition de photos et de témoignages “La Voix des femmes” est appelée à voyager et pourra être présentée, sur demande, dans d’autres communes. Plus d’infos : 080/09 42 35.