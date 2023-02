Gouvy : une jeune fille aurait subi les sévices sexuels de son père durant 3 ans

Plusieurs audiences et reports ont déjà eu lieu dans cette affaire opposant une fille et sa mère contre leur père/ex mari. Ce dernier étant accusé par la partie civile d’avoir eu des attouchements, d’avoir violé et harcelé sa propre fille. Ce qu’il nie depuis toujours. Les faits reprochés au père remontent entre 2015 et 2018. Ce n’est qu’en 2020 que la victime, alors âgée de 16 ans accomplis, se...

