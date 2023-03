Bastogne : il menace de couper des têtes !

Ceylan, un Bastognard âgé de 64 ans, a écopé d’une peine d’un an de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir harcelé, menacé et frappé son ancienne compagne. Cette fois, il devait répondre d’une période infractionnelle située entre le 2 juillet et le 7 décembre 2021. Ce n’est pas la première fois que l’intéressé fait preuve de violence envers ses différentes compagnes. Il avait notamment menacé de mort l’une d’elles et tenté d’en étrangler une autre.