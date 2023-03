L’appel à candidatures est désormais clôturé. 22 communes de la province de Luxembourg ont été retenues pour intégrer le dispositif qui débutera dans le courant du mois de mars. Il s’agit d’Arlon, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Durbuy, Etalle, Florenville, Habay, Herbeumont, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libramont, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Paliseul, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tenneville, Tintigny, Vielsalm et Virton.

Lancé fin 2019 par le ministre Willy Borsus et clôturé fin 2022, Creashop-Plus visait à soutenir la relance de l’activité commerciale de 37 centres ruraux wallons. Avec pas moins de 79 jurys organisés un peu partout en Wallonie et ce, malgré les crises successives, le dispositif est un succès. 92 % des dossiers présentés ont été approuvés, permettant à une centaine de commerces de bénéficier de ce coup de pouce bienvenu pour terminer leur aménagement. En province de Luxembourg, les communes de Bastogne et Marche-en-Famenne ont tiré leur épingle du jeu avec pas moins de 14 commerces primés pour la première et 5, pour la seconde.

Fort de ce premier bilan, “Objectif Proximité” s’inscrit donc dans la continuité des mécanismes Creashop-Villes et Creashop-Plus avec deux évolutions majeures : il a été ouvert à toute la Wallonie, toutes les villes et communes pouvaient poser leur candidature.

Il ne concerne plus uniquement les porteurs de projets qui souhaitent s’installer mais également les commerçants établis en demande de réorientation d’activité, afin de la pérenniser au cœur de la commune.

En effet, l’appel à projets comprend deux volets : “Je m’installe”, en soutien à l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides, et “Je me réinvente” pour les commerçants existants qui souhaitent se repositionner et/ou faire évoluer leur entreprise de façon novatrice. L’aide se traduit sous la forme d’une prime pouvant couvrir 60 % des investissements éligibles et plafonnés à 6 000 €.

Pour l’ UCM Mouvement Luxembourg, une telle mobilisation en faveur du commerce sur la province démontre la volonté des communes d’offrir toujours plus de services de proximité à la population.