” S’il est vrai que quelques résidents sont partis, 90 % des caravanes sont toujours en place, précise-t-il. Je rappelle que, depuis le départ du gérant, la commune assure un service minimum via une convention d’occupation à titre précaire avec les résidents. Cette convention est renouvelable de six mois en six mois.”

Philippe Cara ajoute que l’intercommunale Idelux poursuit sa recherche de candidats repreneurs, l’idée étant de mettre le camping à disposition via un bail emphytéotique moyennant un investissement de nature à redynamiser l’outil.

” Lundi, le président de la fédération des campings de Wallonie a visité le site en compagnie des autorités communales”, conclut-il.