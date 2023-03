Station de recharge pour véhicules électriques à La Baraque de Fraiture : les travaux ont débuté

La nouvelle station de recharge disposera de huit points de recharge rapide, chacun pouvant délivrer jusqu’à 300 kWh de puissance, et permettant de gagner 300 km d’autonomie en 15 minutes. La nouvelle station Baraque de Fraiture sera également reconnaissable à son toit jaune caractéristique équipé de panneaux photovoltaïques et alimentera les véhicules électriques grâce à avec de l’énergie renouvelable issue du solaire ou de l’éolien.

La station disposera de huit bornes de recharge pour voitures électriques. ©Fastned

Installée sur le parking situé entre le restaurant “La Baraque de Fraiture” et la tour de la RTBF, à proximité d’un des plus grands axes routiers de la Région wallonne, la station de recharge ultrarapide constituera un point de ravitaillement pour des milliers d’automobilistes dans le sud du pays.

La Baraque de Fraiture est la toute première station de recharge de Fastned dans la région francophone belge et s’inscrit dans le plan de la Région wallonne d’ouvrir une station de recharge tous les 60 kilomètres le long des autoroutes et autres voiries importantes d’ici juin 2026.

” L’ouverture de la station Baraque de Fraiture est une étape importante pour Fastned en Belgique. Nos clients pourront bientôt faire l’aller-retour d’Ostende à Arlon, en rechargeant leurs véhicules dans nos stations à Aalter, Everberg ou Boutersem”, souligne Tuur De Coninck, responsable national pour la Belgique chez Fastned.

” L’électrification du parc automobile va s’accélérer drastiquement au cours des prochaines années et Fastned souhaite contribuer à ce changement, poursuit-il. Nous avons pour ambition de réaliser des projets similaires en Belgique et en Europe, avec la même détermination et approche locale, pour atteindre 1 000 stations d’envergure sur les grands axes routiers européens sur notre réseau d’ici à 2030.”