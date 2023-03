Baraque de Fraiture : réouverture éphémère des pistes de ski

" Ce mercredi 8 mars, la couche neigeuse dépassait 20 centimètres et nous avons décidé de rouvrir les pistes de ski alpin et deux itinéraires de ski de fond, tout en sachant que cette réouverture serait de courte durée, souligne Julie Léonard, la directrice du centre Adeps salmien. En effet, en début d’après-midi, les conditions étaient déjà moins bonnes mais la location de matériel est restée ouverte et une dizaine de skieurs se sont présentés."

Au chalet de location, Roch Goebel, le patron de Ski Action, rappelle que la saison 2022-2023 a débuté tardivement. "Le mercredi 18 janvier, nous avons remis en service un remonte-pente et accueilli les premiers skieurs de la saison, précise-t-il. Au début, une seule piste de ski alpin était accessible. Par la suite, la couche de poudreuse s’est épaissie et les skieurs ont pu profiter de l’ensemble du domaine skiable. Nous avons comptabilisé 12 jours d’ouverture en janvier."

La directrice précise que la cafétéria n’a pas fermé en février malgré l’absence de neige. "Nous avons poursuivi l’équipement du local pour pouvoir cuisiner sur place , souligne-t-elle. Nous préparons du potage tous les jours. Pendant les deux semaines du congé de détente, la cafétéria est restée ouverte et de nombreux visiteurs y ont été accueillis."

Le 13e jour de glisse à La Baraque de Fraiture sera-t-il le dernier de la saison ? "Le chalet de location ferme ce mercredi à 18 h 30. Les températures remontent et plusieurs jours de pluie sont annoncés. Les pistes de ski ne seront plus praticables ce jeudi, ni les jours suivants. En effet, aucun épisode neigeux n’est annoncé dans l'immédiat. Cela dit, il convient d’attendre la fin du mois de mars avant de faire le bilan de la saison", conclut Julie Léonard.