” Chaque année, fin octobre, en collaboration avec la société Saint-Vincent de Paul de Bastogne, nous collectons jeux, jouets, puzzles, livres pour permettre aux parents qui connaissent des difficultés financières dans les communes de Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre d’organiser la visite de saint Nicolas dans leur foyer, rappelle Sylviane Barthélemy, responsable de l’équipe Saint-Nicolas à la Croix-Rouge. Ces dons sont vérifiés, nettoyés et remis en état, quand c’est possible. Ils sont ensuite préparés en colis individuels. Chaque enfant reçoit un jouet, un jeu de société, une peluche, un puzzle, du matériel pour pratiquer une activité manuelle, comme le dessin ou la peinture, et un livre. Environ 250 colis sont distribués annuellement.”

D’année en année, les dons en surnombre ou qui ne sont pas adaptés aux enfants de 0 à 14 ans, se sont accumulés. Le stock est constitué aujourd’hui de centaines d’objets “Dans ce magasin éphémère, nous mettrons en vente, à des prix démocratiques des jeux, jouets, livres, bibelots et autres objets de décoration à des prix très démocratiques, poursuit Sylviane Barthélemy. Nous souhaitons que des jeux reçus, parfois neufs, puissent trouver une seconde vie.”

Les bénéfices réalisés grâce à la vente de ces objets durant ces deux journées, permettront d’acheter des jeux pour compléter certains colis pour la prochaine venue de saint Nicolas mais aussi d’acquérir du matériel, afin de remettre en état certains dons reçus lors de la récolte d’octobre dernier. Les volontaires de l’équipe Saint-Nicolas accueilleront le public au P’tit café, à côté du restaurant Côté Jardins, de 9 heures à 18 heures.

Vous pouvez aussi soutenir cette action en versant la somme de votre choix sur le compte BE34 0689 0328 0090 de la Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne, en précisant Saint-Nicolas dans la communication.