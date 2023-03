Il a détourné plus de 100 000 € à la mosquée de Bastogne: clémence du Tribunal

Pourquoi cette mesure de faveur, alors que le Ministère public avait requis dix mois de prison ? Le Tribunal correctionnel de Neufchâteau a tenu compte des aveux spontanés du Bastognard, de son absence de casier judiciaire, qu’il a remboursé une très grande partie de l’argent détourné, de ses regrets "qui paraissent sincères" et qu’il se soit momentanément fait interdire des salles de jeux.

Pour rappel, 269 retraits dans des casinos ont été repérés, entre 2015 et 2017. Pour une somme totale de 100 451 €, au préjudice de l’association culturelle turque de Bastogne qui s’occupe notamment de la mosquée Kocatepe Camii de Bastogne. Elle est en quelque sorte aux musulmans, ce que sont les Fabriques d’Église et les Œuvres paroissiales aux catholiques.

Signalons que l’actuelle direction de l’association n’a absolument rien à voir avec ces faits.

Quelques jours après les retraits, l’homme renflouait les comptes. Néanmoins, il reste un différentiel de 17 000 €. Son avocate expose qu’il a aussi remboursé en payant le mazout, des produits d’entretien… mais c’est plus compliqué à prouver.

Le Ministère public avait donc également requis une confiscation à hauteur de 17 000 €. "Cela correspondrait à une peine déraisonnablement lourde eu égard à la situation familiale et socioprofessionnelle du prévenu ", peut-on lire dans le jugement. Le Tribunal limite donc cette confiscation à 4 000 €.

On peut demander à la Commission des jeux de hasard une interdiction de jeux afin de ne plus avoir accès aux casinos, aux salles de jeux automatiques ainsi qu’aux sites en ligne de paris et de jeux de hasard.