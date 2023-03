Vol avec violences à Vielsalm: jusqu’à deux ans de prison

La police n’a eu aucun mal à identifier les voleurs sur les images de vidéosurveillance, deux d’entre eux étant bien connus de la Justice. Et de les retrouver dans leur fief, un café de Vielsalm, avec leur butin: plusieurs paquets de cigarettes et de tabac, et environ 300 € pris dans la caisse.

"C’est irréprochable (sic), c’est clair. Si je pouvais faire marche arrière, je le ferais", s’excusait devant le tribunal l’un des trois prévenus le mois dernier. "Je pense que monsieur veut dire irréparable", corrigeait le substitut Pierre d’Huart.

Pour ce vol avec violences, Charles Maenhout et Loïk Beukens sont condamnés à deux ans de prison, avec sursis pour ce qui dépasse la détention préventive. Un sursis assorti de nombreuses conditions à respecter dont plusieurs suivis.

Le troisième larron écope d’une peine de 160 heures de travail. Il est pourtant celui qui a donné les coups au gérant, mais il n’a pas de casier judiciaire. Le Tribunal estime par ailleurs que chacun avait connaissance des violences exercées sur la victime, peu importe finalement qui a porté les coups.

Rappelons que le ministère public avait requis 30 mois de prison pour chacun des trois prévenus.