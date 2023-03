Gouvy : les travaux d’égouttage et de réfection de voirie à l’arrêt

Au récent conseil communal, la bourgmestre Véronique Léonard a proposé d’actualiser le cahier spécial des charges, le métré estimatif et les conditions et mode de passation du marché inscrit dans le cadre du PIC 2019-2021. “Nous avons décidé d’avancer pour être prêt dans les délais et pouvoir relancer assez rapidement le dossier dès que possible, a-t-elle précisé. Les calculs ont été effectués sur base des travaux déjà réalisés. L’estimation s’élève à présent à 1,2 million d’euros. Nous avons droit à un subside de 500 000 € de la SPGE.”

À la question relative à l’échéancier posée par Marc Grandjean (min.) l’échevin des travaux, Michel Marenne, a répondu que le calendrier n’a pas encore été fixé car la procédure relative à l’entreprise écartée est toujours en cours. “En modifiant le cahier des charges, on anticipe, a-t-il indiqué. Ainsi, dès que la procédure sera terminée, les entreprises intéressées pourront plus rapidement remettre une offre.” Au vote, unanimité.

L’acquisition de deux lames à neige pour un montant de 5 600 € a soulevé de nombreuses questions dans les rangs de la minorité. “Ces trois dernières années, le nombre d’heures de déneigement est vraiment très restreint, a relevé marc Grandjean. Cette année, on ne compte que 28 heures. Est-ce raisonnable d’investir une telle somme ? Il est possible de sous-traiter pendant quelques années et ainsi, pouvoir confier d’autres tâches à l’équipe du service travaux.”

L’échevin Michel Marenne a rappelé que la commune doit garantir un service de déneigement qui fonctionne et pour se faire disposer d’un matériel en bon état. Cela dit, il a affirmé qu’il restait ouvert à la discussion et qu’une réflexion pourrait avoir lieu. “Le budget du sous-traitant peut être étudié” a renchéri l’échevin Raphaël Schneiders. L’acquisition a été votée par 12 voix et 4 abstentions.