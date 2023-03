Vielsalm : les travaux de reconstruction de la N 68 ont été adjugés

On se souvient qu’à la mi-juillet 2021, les inondations ont causé deux effondrements de la voirie, à une distance de 300 mètres. Des trous d’une profondeur de sept et cinq mètres ont été creusés. La circulation a été rétablie, sur une seule bande, grâce au renforcement de l’accotement et à l’installation d’un feu tricolore. L’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes reste interdit et des déviations sont toujours mises en place au départ de Trois-Ponts et de Joubiéval.

”Les travaux, d’abord annoncés pour le printemps 2022, ont été reportés car sur le plan technique, la reconstruction s’est avérée très complexe, rappelle Pierre-Yves Trillet, à la direction des routes du SPW à Arlon. En effet, en contrebas de la route, des sources posent problème. Les géologues ne savaient pas comment assurer la stabilité tout en effectuant des travaux de drainage.”

Le Service Public de Wallonie a désigné le bureau d’études Sweco-SGI avec l’objectif de trouver une solution pour rétablir l’assiette de la route de manière pérenne. “L’étude a duré six mois, précise Lionel Previtali, ingénieur, chef de projet au SPW à Arlon. La technique des cages métallique et des géogrilles, proposée, a été validée par notre service géotechnique de Liège.”

Des cages métalliques seront empilées pour assurer la stabilité de la route. ©DR

Les travaux permettront de reconstituer le talus avec les mêmes pentes qu’à l’origine. “La première étape consiste à enlever la terre et les pierres le long de la paroi rocheuse, poursuit Lionel Previtali. Environ 8 000 m3 devront être retirés. Ensuite, il faudra créer une rampe le long des effondrements pour pouvoir empiler les cages métalliques. L’empierrement sera placé à l’intérieur de celles-ci et restera en place grâce au grillage. Des matériaux drainant seront utilisés pour assurer l’évacuation de l’eau.”

Les équipes du SPW se rendent régulièrement sur place pour s’assurer de la stabilité des tronçons rouverts à la circulation. “À présent, il y a urgence, affirme le chef de projet. “De nouveaux dégâts ont été constatés récemment. Le ruissellement de l’eau s’est accentué et, en contrebas, la paroi s’effondre de plus en plus.”

Pendant la durée des travaux, les véhicules venant de Poteau seront détournés à l’entrée du village de Petit-Thier vers Mont-le-Soie. Le trafic venant de Grand-Halleux sera dirigé vers la rue Emile Tromme et Mont-le-Soie. Les poids lourds n’auront pas accès à cette route communale et continueront à emprunter les déviations mises en place.