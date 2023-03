”Des travaux importants de réfection de voiries et de pose d’égouttage sont en cours à Bêche, dans la partie droite du village, souligne-t-il. Un chantier du même genre débutera fin avril à Ville-du-Bois, de l’église vers le Tneu Ru. Ces travaux d’envergure s’inscrivent dans le cadre du PIC 2019-2021.”

L’échevin indique, par ailleurs, que d’importants travaux d’égouttage sont prévus dans le village de Regné pour la création de la future station d’épuration dans le bas du village avec Idelux Eau et la SPGE. Ces travaux seront complétés en 2024 par la pose d’égouttages séparatifs – eaux noires et eaux claires – dans trois rues du même village.

Au niveau des liaisons douces, les travaux entre Vielsalm et Bécharprez débuteront le 15 avril et devraient être terminés pour fin décembre 2023. Même échéance pour la liaison entre Vielsalm et Lierneux – tronçon entre Rencheux et Sart – tandis que la suite du projet, à savoir le tronçon entre Hébronval et Lierneux ainsi que la poursuite de la liaison vers Fraiture via Regné, s’est vue octroyer une subvention de plus de 620 000 € du SPW-Développement Rural suite à une fiche projet soutenue par la CLDR.

”Cette liaison Vielsalm-Lierneux et l’extension vers Fraiture via Hébronval et Regné, en parallèle de la RN89 devraient donc être opérationnelles pour fin 2024.

En ce qui concerne les bâtiments publics, des travaux d’isolation et de modernisation visant à réduire les consommations d’énergie sont en cours. L’ancienne maison communale de Grand-Halleux dispose d’une nouvelle isolation et d’une nouvelle toiture. Ce sera également prochainement le cas pour la salle “Salma Nova” à Salmchâteau dont les travaux viennent d’être attribués. À la bibliothèque publique de Vielsalm, des travaux d’ampleur vont débuter fin mars avec, en principe, une semaine de fermeture totale début avril. Quant aux travaux de reconstruction du hall omnisports, ils devraient être terminés pour l’été. L’ouverture est prévue début septembre.