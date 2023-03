Il frappe son ex et se rebelle contre la police

Sean a écopé d’une peine d’un an de prison ferme par défaut devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis une scène particulièrement violente sous les yeux de son propre enfant à Vielsalm. La relation entre l’intéressé et son ex-compagne était déjà particulièrement tendue. Les conflits n’étaient pas rares. Le 15 avril 2020, Sean s’est présenté au domicile de sa compagne à Vielsalm. Une nouvelle dispute a eu lieu. Sean a. alors endommagé la porte d’entrée de l’immeuble de la Cité des Aumôniers. Selon plusieurs témoins, il a empoigné son ex-compagne. Il l’a tirée par les cheveux et l’a mise au sol. Il s’en est également pris à la voiture de la dame qui était garée à proximité en brisant le pare-brise.