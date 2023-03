Sécurisation de l’alimentation en eau de Vielsalm : un investissement de 38 millions €

C’est, en effet, en forêt que se construit le centre névralgique de la distribution d’eau de Vielsalm. L’eau du barrage de La Gileppe, provenant de la station de potabilisation de Stembert, y sera acheminée afin d’augmenter la réserve d’eau disponible et répondre aux besoins croissants liés à l’activité économique et touristique.

”Le réservoir de la Vecquée, d’une capacité de 5 000 m³, situé près de Francorchamps, réceptionne les eaux de la station de Stembert, explique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Il est désormais relié à des infrastructures inaugurées en 2019 et qui ont permis de sécuriser l’alimentation en eau de Stavelot. Parmi ces infrastructures, le nouveau réservoir construit à Butay, à la sortie de Stavelot en direction de Trois-Ponts et Vielsalm. La pose de canalisations entre Butay et Vielsalm a démarré.”

Sur le site du Grand Bois, c’est la phase principale du chantier de sécurisation du réseau d’eau de Vielsalm qui a commencé. “Un grand réservoir avec trois compartiments de 500 m³ est en construction, poursuit Benoît Moulin. L’un de ces compartiments réceptionnera les eaux en provenance de la Vecquée avec un départ vers le zoning de Burtonville. Les entreprises seront donc alimentées exclusivement avec les eaux en provenance de Stembert et ne pomperont plus sur le réseau de Vielsalm.”

Les deux autres compartiments seront utilisés, d’une part, pour le traitement des eaux en provenance des captages de Laguespré et du Gosuin – le traitement de ces eaux devait être renforcé, plutôt que de construire deux unités de traitement, la SWDE a fait le choix de n’en construire qu’une seule – d’autre part, pour stocker les eaux de ces captages locaux, après traitement avec un départ vers le centre de Vielsalm et vers Salmchâteau via Bêche.

”Le traitement des eaux en provenance de Laguespré et Gosuin va consister principalement par un passage dans un filtre à calcites afin de réduire leur agressivité, précise Benoît Moulin. La rénovation des sites de ces captages et l’installation d’un pompage permettant de pousser l’eau jusqu’au Grand Bois, à une altitude 564 mètres, de même que la pose de canalisations au départ de ces sites jusqu’au Grand Bois et de là vers Vielsalm et Salmchâteau ont également été planifiés. ”

Le porte-parole de la SWDE conclut en disant que l’investissement global pour sécuriser l’alimentation en eau de Vielsalm est estimé à 38 millions €. Ces travaux colossaux ne sont pas financés, précise-t-il, par une augmentation du tarif de la Société Wallonne des Eaux. La durée du chantier est évaluée à deux ans et demi. Si tout se déroule comme prévu, le réseau sera sécurisé fin 2025.