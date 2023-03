Au récent conseil communal, le bourgmestre Benoît Lutgen a proposé d’installer une location de vélos dans l’un de ces locaux, via une concession de services.

” Nous allons lancer l’appel avec l’objectif de trouver un concessionnaire, a-t-il précisé. À côté de la location de vélos, deux autres espaces seront réaffectés, l’un pour accueillir le Musée du vélo, l’autre pour ouvrir une brasserie. Le projet de musée pourrait se concrétiser en 2025 ou en 2026. L’appel d’offres pour la brasserie sera, sans doute, lancé l’an prochain. ”

La conseillère indépendante Jessica Mayon (mini) a mis l’accent sur la sécurité. “Cette location de vélos attirera un public familial. Il me paraît important d’encourager le concessionnaire à réfléchir à l’aspect sécurité. Je suggère qu’il mette des casques à disposition pour assurer la sécurité des cyclistes.” Cette demande n’a pas été suivie, le bourgmestre rappelant que le Code de la route n’impose pas le port du casque pour circuler à vélo.

Frédéric Lambert, conseiller de la minorité Citoyens Positifs, a demandé au bourgmestre s’il avait prévu un plan B au cas où la commune ne trouverait pas de concessionnaire. “Cette zone est un endroit stratégique de Bastogne et il convient de la dynamiser au mieux. On sera obligé de revoir nos plans si l’on ne trouve pas de candidat”, a-t-il répondu.

Les mandataires ont marqué leur accord sur le cahier spécial des charges et ont décidé de charger Idelux Projets publics de négocier les offres et de rédiger le rapport d’attribution. Jessica Mayon s’est abstenue.

Le rapport d’activité 2022 de l’ADL, présenté par le bourgmestre, a également retenu l’attention. Jessica Mayon a épinglé les formations en langue destinées aux commerçants, essentielles dans une ville à fort potentiel touristique, et l’action centrée sur les métiers en pénurie. “Un chiffre intéressant cité dans le rapport : 30 nouveaux commerces et indépendants ont pu bénéficier d’une publicité gratuite dans le Nuts Info, ce qui montre le dynamisme et l’attractivité de la commune, d’autant plus que la nature de ces entreprises est bien variée”, a-t-elle complété.

Enfin, les mandataires ont marqué leur accord sur l’octroi de deux subventions au Royal Léopold Club de Bastogne, l’une de 50 000 € pour réaliser des travaux de rénovation de l’éclairage du terrain de football de la rue des Récollets, l’autre, de 65 000 € pour l’installation de l’éclairage à Sans-Souci. En fin de séance, ils ont voté une motion pour dire “stop” au financement des actions des pouvoirs locaux par les appels à projets.