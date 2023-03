” En 1983, Bastogne était l’une des premières communes à bénéficier d’un complexe sportif, rappelle le bourgmestre Benoît Lutgen. Quarante ans plus tard, nous sommes ravis de constater que le centre sportif de Bastogne est plus actif que jamais. Avec plus de 67 clubs proposant 45 sports différents, une fréquentation annuelle de plus de 240 000 personnes, le centre est un formidable outil au service de la population.”

Cet outil performant, ouvert à Bastogne et à ses villages, mais également aux communes avoisinantes, rassemble des personnes de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les origines. Il fédère les différents clubs autour d’une passion commune, le sport.

En ce quarantième anniversaire, le bourgmestre Benoît Lutgen a une pensée pour les anciens qui ont fait le choix de construire ce centre sportif, qui se sont battus pour y arriver. Il n’oublie pas non plus celles et ceux qui le font vivre au quotidien.