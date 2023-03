Ces dernières années, la gamme de produits frais chez ALDI s’est considérablement agrandie. Le discounter offre une vaste gamme de viande fraîche, dont plus de 90 % sont d’origine belge. En outre, de plus en plus de fruits et légumes frais sont offerts en vrac.

” Avec notre nouvel agencement, nous rendons les courses encore plus faciles pour nos clients, déclare Jerome Gohmann, Manager Vente de la centrale régionale d’ALDI Vaux-sur-Sûre. En proposant nos fruits et légumes frais, notre viande fraîche et notre poisson frais immédiatement à l’avant du magasin, le caddie peut être rempli facilement avec les produits les plus essentiels. “

Le rayon boulangerie avec les pains frais, les viennoiseries et les petits pains reste présent dans la première allée. Les promotions hebdomadaires sont présentées au milieu de chaque allée.

Le nouvel aménagement fait partie d’une rénovation à grande échelle du parc commercial. Le discounter ouvre tous les nouveaux magasins et ceux qui ont été rénovés selon le nouvel aménagement avec les produits frais à l’avant.

Dorénavant, c’est aussi au tour des magasins existants. En 2022, 50 magasins ont été réaménagés. Cent autres s’y ajouteront cette année.