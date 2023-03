Bastogne : “Le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, un moment fort de ma carrière”

Votre mise à la retraite a été postposée ?

“En effet. J’aurais pu prendre ma pension à l’âge de 60 ans, mais comme un nouveau mandat de cinq avait été commencé, j’ai préféré le mener à son terme. Mon quatrième mandat s’est terminé en février 2022. Ma hiérarchie m’a demandé de poursuivre pendant la période de recrutement de mon successeur. La procédure est toujours en cours. Dès le 1er avril, c’est le commissaire Alain Mercier qui assurera l’intérim. ”

Où avez-vous commencé votre carrière ?

“Je suis entré à la police en septembre 1980, au commissariat de Durbuy. Après la réforme des polices, je suis devenu chef de corps de la zone centre Ardenne début 2002. J’aurai été à la tête de la zone de police pendant 21 ans. ”

Quel bilan dressez-vous de ces deux décennies ?

“Les deux objectifs que je m’étais fixé, à savoir, assurer à la population un niveau de sécurité élevé et répondre aux attentes des autorités, ont globalement été atteints. Je pense que la qualité du travail a été appréciée par la population et les autorités. ”

Quels changements en termes de moyens humains et matériels ?

“L’effectif a été étoffé : il se compose de plus de 135 personnes aujourd’hui, alors qu’il se limitait à 96 agents en 2002. En termes d’infrastructures, on a fait bâtir un commissariat en annexe à la maison communale de Bertogne, on a agrandi à Vaux-sur-Sûre et créé un poste de police à Fauvillers. À Bastogne, de nouveaux parkings ont été aménagés. ”

Le travail sur le terrain a changé ?

“La violence à l’égard des policiers s’est accentuée. De plus en plus de gens disent qu’ils ont des droits mais ils oublient qu’ils ont des obligations. Face à cette violence, il a fallu adapter la formation du personnel. On lui apprend la gestion des conflits et les techniques de défense. ”

Quels sont les faits marquants de votre carrière ?

“Certaines éditions de la foire agricole de Libramont, marquées par les revendications des agriculteurs, ont été plus compliquées à sécuriser. Le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes a été un autre moment fort en raison de la présence de hautes personnalités, comme Nancy Pelosi. Je me souviens aussi de la visite de l’empereur et de l’impératrice du Japon à Durbuy.”

À présent, vous allez profiter de votre retraite

”Je vais, enfin, pouvoir couper mon GSM et voir les choses avec moins de stress. À presque 64 ans, je suis heureux d’être plus disponible pour mes deux petits-enfants, pratiquer le VTT et la marche et faire du bénévolat pour diverses associations. ”