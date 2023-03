Abreuvement du bétail : “Prolonger la dérogation de deux ans”

”L’eau du ruisseau est pathogène pour les bovins, a réagi Anne Wanet, vétérinaire et mandataire dans la minorité Ecolo. “En effet, des déjections humaines s’y retrouvent et provoquent des maladies. On a constaté que le ténia du bovin vient de l’eau de la rivière. C’est un réel problème de santé animale.”

Son colistier, François Rion a indiqué, d’une part, que des dérogations sont accordées depuis dix ans, d’autre part que la problématique de l’abreuvement du bétail est compliquée à résoudre. Il a qualifié la motion, déjà votée dans plusieurs conseils communaux, de non adaptée à la situation.

Le mandataire a proposé un amendement à savoir “demander au gouvernement wallon de prolonger de deux ans la dérogation en cours et de mettre ce temps à profit afin de proposer des solutions équilibrées entre la nécessité d’améliorer la qualité des eaux de surface et les avantages économiques et environnementaux de l’abreuvement naturel du bétail en pâture.” La motion amendée a été approuvée à l’unanimité.

Dans le cadre du projet de parc éolien à Mont-le-Soie, le bourgmestre Elie Deblire a présenté le texte de la convention à signer dans le cadre de la concession d’un droit de superficie au consortium désigné précédemment, précisant que cette convention ne lie pas définitivement la Commune au projet. Jérôme Derochette, conseiller de la minorité “Comm’vous”, a rappelé que la position de son groupe n’a pas changé et qu’il voterait contre. Même vote pour Anne Wanet. Abstention de Catherine Desert et vote favorable de François Rion.

Le premier échevin Thibaut Willem a, quant à lui, proposé de ne pas rénover le skatepark mais d’en construire un nouveau pour un montant total de 199 153 euros TVAC. Le collège désignera un auteur de projet.