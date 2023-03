Bastogne : renforcer l’attractivité du parc Elisabeth

La première phase du chantier permettra de rencontrer rapidement les objectifs poursuivis à travers le projet global grâce à l’aménagement d’un accès aisé pour les piétons et les cyclistes, la création d’une nouvelle porte d’entrée, l’installation d’une signalisation plus performante des entrées du parc à partir des artères adjacentes et des ruelles existantes, la construction d’une aire de jeux pour les enfants de 0 à 13 ans – organisée en trois espaces distincts et d’une aire de sport pour les adolescents et les adultes en lieu et place du labyrinthe -, l’aménagement structuré d’une zone de parking et l’installation d’un abri pour vélos et, enfin, la création de gradins en béton sur le pavé supérieur du parc.

Le projet de rénovation prévoit également d’ouvrir le parc en supprimant les murets qui servent actuellement d’enceinte. Véritable poumon vert de Bastogne, le parc Élisabeth sera ainsi plus visible et accessible par tous, habitants et touristes.

La revitalisation du parc Élisabeth, qui représente un investissement de près de 1 464 000 euros, bénéficiera d’un subside du FEDER (40 %) et de la Région wallonne (50 %). Elle devrait être mise en œuvre dès 2024 pour se finaliser en 2025.