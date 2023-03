Ligne 163 : “Le RAVeL permettra de préserver l’assiette dans la perspective d’une réouverture éventuelle”

”Le projet de RAVeL porté par mon collègue wallon Philippe Henry n’implique pas de dévitalisation de l’infrastructure ferroviaire, a précisé le ministre de la mobilité. Elle est déjà dévitalisée : on a retiré les rails. Aménager à terme un RAVel sur l’ancienne ligne ferroviaire permettra justement de préserver l’assiette qui est couverte de végétation.”

Le ministre a cité un contre-exemple, à savoir la ligne Dinant Givet. “Non seulement il n’y a plus de rails, mais les citoyens ont construit sur l’assiette ferroviaire. Si aujourd’hui nous devions réaménager une ligne entre Dinant et Givet, il faudrait en plus récupérer l’assiette.”

” Sur la 163, une ligne qui n’est pas désaffectée, Infrabel est tenue de garder intacte l’assiette de manière à permettre la reconstruction de cette dernière si le trafic le nécessitait. Le gestionnaire de l’infrastructure assume cette responsabilité et continuera à le faire à l’avenir”, a-t-il ajouté.

Selon Georges Gilkinet, l’exemple allemand a été développé sur une ligne prévue initialement à double voie, là où la ligne 163 est historiquement une ligne à voie unique. “L’assiette existante ne permettrait probablement pas d’accueillir conjointement une ligne ferroviaire et un RAVel côte à côte, sans parler des ouvrages d’art. En tout cas, comme je l’ai dit, ce qui est importe, d’abord et avant tout, est de préserver l’assiette pour être prêts, en toute hypothèse, quitte à construire à côté des lignes, ce que l’on a fait sous cette législature, avec les véloroutes.”

Si le ministre affecte les moyens là où ils sont les plus urgents et les plus utiles pour augmenter l’offre de trains et doubler le volume de marchandises transportées par rail, il n’abandonne pas l’espoir de voir à nouveau circuler des trains sur la ligne 163, mais pas à court terme. “Je pense que ce projet de RAVeL est tout à fait compatible avec des rêves de réouverture de cette ligne ferroviaire”, conclut-il.