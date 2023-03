Bastogne : un nouvel ancrage pour la Route de la Libération de l’Europe

Jeudi, la fondation LRE (Libération Route Europe) et l’ASBl Bastogne Mémorial avaient convié différents acteurs en lien avec le tourisme de mémoire, bourgmestres et échevins venant de communes touchées par la Bataille des Ardennes, comme Saint-Vith, Trois-Ponts, Malmedy, Rochefort, Houffalize et Manhay, mais aussi des représentants de musées, associations, maisons du tourisme et syndicats d’initiative.

”La route de la libération de l’Europe fait le lien entre les sites mémoriels importants de la Seconde guerre mondiale, dans neuf pays, a rappelé Rémi Praud, directeur de la fondation précitée. Des itinéraires de randonnées, à parcourir à pied ou à vélo, jalonnent l’Europe de la mémoire. Nous sommes présents à Bastogne avec l’idée de travailler avec des partenaires au niveau local afin de développer, dans la région, de nouveaux itinéraires, notamment thématiques. Des itinéraires relativement courts, de quelques heures, d’une journée ou de quelques jours. Ils permettront d’aborder un point spécifique de l’histoire, par exemple, la résistance ou la place des civils et viendront alimenter notre réflexion et notre découverte de l’histoire.”

Cette rencontre à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé a tenu ses promesses. “Le but était de créer des ponts entre les différentes régions concernées par la libération de l’Europe mais aussi entre les acteurs régionaux et locaux”, a indiqué Mathieu Billa. Chaque intervenant a eu l’occasion de présenter son projet. Par la suite, il sera important de communiquer largement l’information. Cette démarche permettra d’être au courant des différentes initiatives prises ailleurs, comme celles de la Ville de Rochefort qui projette de placer des panneaux didactiques sur les faits marquants de la Seconde Guerre Mondiale. Tout cela pourrait être référencé sur une carte. Un agenda commun des différentes manifestations pourrait, par ailleurs, être diffusé à l’occasion du 80e anniversaire de la Bataille des Ardennes en 2024.”

Pour compléter l’expérience, la fondation a créé des plaques audio et une application mobile “LRE” téléchargeable gratuitement. De nombreux itinéraires thématiques et des sites mémoriels y sont présentés, comme par exemple, à Bastogne, le monument de la Easy Company.