Un Liégeois abattu par la police à Gouvy : “Il exhibait des couteaux et se montrait menaçant”

Vers 18 heures, deux policiers de l’équipe d’intervention de la zone de police Famenne Ardenne se sont rendus sur place. Selon nos informations, dès qu’il a aperçu le combi, l’individu se serait précipité pour s’en prendre aux policiers. Il aurait ensuite foncé dès leur direction en brandissant les couteaux. L’un des policiers a tiré avec son arme de poing. Le Liégeois est décédé des suites de ses blessures.

”La police, contactée via un appel du 101, s’est rendue au camping de Cherapont en début de soirée, confirme Etienne Donnay, procureur du Roi au parquet du Luxembourg Un homme, âgé de 40 ans, originaire de Liège, se promenait en état d’ébriété et tenait des propos suicidaires. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, ils ont constaté qu’il portait deux couteaux. Il n’a pas répondu aux injonctions et a fait un mouvement brusque en direction des policiers. L’un d’eux a alors ouvert le feu.”

Le procureur du Roi précise qu’une information judiciaire a été ouverte. Des experts ont été désignés pour préciser les circonstances dans lesquelles le quadragénaire a perdu la vie. Les deux policiers seront entendus. L’enquête a été reprise par la Police Judiciaire. Cette affaire, dans laquelle des policiers sont impliqués, est du ressort du Comité P.

Le gérant du camping du lac de Cherapont est sous le choc. “Je n’étais pas sur place lorsque les faits se sont produits indique-t-il. Je n’ai pas été témoin de la scène, avant l’arrivée des policiers, et je ne sais pas qui a prévenu la police. Je n’ai pas non plus assisté à l’intervention des deux policiers. À mon retour, un combi se trouvait devant le bâtiment et les policiers m’ont raconté ce qu’il s’était passé. C’est la première fois qu’un tel fait se produit sur ma propriété. Je connaissais ce Liégeois de vue. Personnellement, je n’ai jamais eu de problème avec lui. Sa mère réside dans une caravane mais n’est pas domiciliée à Cherapont.”

La bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard, souligne, pour sa part, qu’elle a été avertie, vers 19 h 15 mais ne s’est pas rendue sur place. “La police m’a annoncé qu’un homme en état d’ébriété s’était montré agressif. L’un des policiers a tiré et cette personne est décédée”, conclut-elle.