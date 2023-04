8e Festival du rire de Bastogne : un très bon bilan

Quel bilan dressez-vous de ce 8e festival ?

Un bilan très positif : les six spectacles affichaient complet. L’espace 23 dispose de 688 places, nous avons accueilli un peu plus de 4000 festivaliers. Le festival a renoué avec la convivialité grâce au retour du bar, des réceptions VIP, des premières parties. Le premier week-end des Amis a tenu ses promesses avec la venue de représentants de plusieurs festivals belges et français. ”

Comment expliquez-vous la baisse de la fréquentation, par rapport à la 7e édition ?

”En 2022, douze spectacles étaient programmés à la suite des reports successifs liés à la crise sanitaire. Le calendrier était particulièrement chargé et le nombre de festivaliers était, par conséquent, plus élevé : près 8 000 spectateurs étaient présents l’an dernier.”

Vous aviez annoncé une diminution du nombre de spectacles, en 2023, dans un contexte de crise énergétique et de baisse du pouvoir d’achat.

”Tout à fait, nous voulions réduire la voilure au cas où. Nous avons constaté que ces craintes n’étaient pas fondées. Nous aurions pu programmer plus de spectacles. En effet, nous avons refusé du monde.”

Combien de spectacles en 2024 ?

”La prochaine édition se déroulera du 23 mars au 3 avril et il y aura au moins six spectacles, d’autres s’y ajouteront si de belles opportunités se présentent. Le concours, organisé exceptionnellement en octobre 2022, sera, à nouveau, intégré dans la programmation. Le festival du rire, lancé en 2014, fêtera ses 10 ans l’an prochain.”

L’affiche sera axée sur les 10 ans ?

”Tout à fait, nous projetons de faire revenir à Bastogne des artistes qui ont marqué les 10 premières années du festival. D’autres artistes seront, bien sûr, programmés. Un premier abonnement sera mis en vente en juin.”

La première tête d’affiche ?

“Elle a été dévoilée, ce mercredi. Artus clôturera cette édition des 10 ans le mercredi 3 avril 2024. Cet humoriste très attendu à Bastogne sera de retour deux années après avoir cartonné avec la pièce Duels à Davidéjonatown. Cette fois, Artus reviendra seul avec un tout nouveau spectacle qui affiche déjà complet dans de nombreuses salles belges et françaises. ”

La suite ?

”Dans quelques jours, un deuxième nom sera révélé. Il s’agira de l’artiste qui ouvrira le festival le samedi 23 mars 2024. Ce que l’on peut déjà dire, c’est qu’il avait également marqué les esprits lors de sa première venue à Bastogne.”