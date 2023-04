Joseph Haas, administrateur délégué d’IBV, revient sur l’intrusion informatique survenue dimanche. “Le personnel administratif a constaté que le programme de gestion et de l’administration ne fonctionnait plus, souligne-t-il. Sur les ordinateurs, un message est apparu en anglais. Il était indiqué que le système avait été piraté et que le problème serait résolu si on versait, en bitcoin, la somme de 466 000 €. Nous n’avons évidemment rien versé. ”

L’administrateur délégué précise que cette attaque informatique n’a pas interrompu la production. “La cogénération est automatisée et protégée par un service externe à l’entreprise. Elle n’est, dès lors, pas impactée, et continue à tourner. La palettisation fonctionne aussi tout à fait normalement. En interne, les données, comme les entrées et les sorties des camions de pellets, ne pouvaient plus être encodées. La comptabilité était bloquée. ”

Les informaticiens du groupe ont rapidement mis en place, avec de nouveaux ordinateurs, un système d’urgence afin de poursuivre l’encodage. “Nous avons fait appel à des spécialistes en cybersécurité à Luxembourg et à Cologne”, poursuit Joseph Haas. “Ils ont réussi à récupérer une partie des données. Je suis convaincu qu’ils pourront récupérer l’ensemble et reconstruire le système informatique. Cela dit, il s’agit d’un travail de longue haleine qui se fera progressivement. J’espère que, dans deux semaines, tous les computers fonctionneront comme avant. ”

Dans ce contexte, une partie du personnel a été mise en chômage économique. “Notre entreprise occupe 250 personnes sur le zoning de Burtonville. Mercredi, environ 40 travailleurs étaient toujours en chômage économique. Il s’agit du personnel administratif. Dès ce vendredi, ils devraient, à nouveau, être remis au travail, pour contribuer, dans la mesure de leurs moyens, à la remise en route du système avec le soutien des spécialistes”, conclut Joseph Haas.