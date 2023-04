Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à tout photographe amateur sans distinction d’âge. À la clé, la possibilité d’être exposé au Bois de Fays du 29 mai au 30 septembre 2023.

Plusieurs itinéraires balisés peuvent guider les photographes à travers les chemins de campagne. L’envoi des photos doit se faire à l’adresse info@paysdebastogne.be via le logiciel WeTransfer (www.wetransfer.com) pour le dimanche 30 avril au plus tard. Les coordonnées complètes du participant sont nécessaires, de même que le titre et le lieu de capture du cliché proposé.

Les images présentant une personne ou un groupe de personnes ne seront pas acceptées. Un jury composé, entre autres, de Bernard Vanderplancke, président du syndicat d’Initiative de Bertogne, et Justine Rahir, directrice de la maison du tourisme du Pays de Bastogne, sélectionnera 10 photos qui seront ensuite exposées sur l’aire de détente du Bois de Fays.

Les photos seront présentées durant toute la période estivale et les visiteurs de passage auront l’occasion de voter pour leur image coup de cœur via un vote en ligne (QR code présent sur place). En fin d’exposition, le ou la photographe qui aura récolté le plus de votes recevra un prix.

Retrouvez le règlement complet du concours sur www.paysdebastogne.be.