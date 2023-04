Gouvy : “Les cyclistes et les motards sont en danger sur certaines routes régionales”

Selon le mandataire, ces voiries très dégradées mettent en danger les usagers, en particulier les cyclistes et les motards. “L’administration communale ne pourrait-elle actionner un levier pour faire réagir le Service Public de Wallonie ?”, a-t-il demandé, ajoutant, en guise de boutade, qu’il faudrait faire passer le Tour de France par Gouvy pour que les voiries soient enfin remises en état dans les règles de l’art.

L’échevin des travaux Michel Marenne et la bourgmestre Véronique Léonard ont répondu qu’ils ne cessaient d’interpeller par courriels et par courriers la direction des routes au SPW à Arlon, en vain. “En cas d’accident, la commune sera responsable comme autorité administrative”, a prévenu Louis Annet.

Michel Marenne a listé les travaux de voiries qui se profilent, rappelant d’emblée qu’à Beho, un tronçon de la route régionale vers Commanster a été fermé à la circulation. “Une déviation a été mise en place mais je regrette que la signalisation ne soit pas respectée par la plupart des usagers”, a-t-il déploré. “La réfection de la voirie, route de Houffalize, débutera le 1er août.”

Quant aux travaux de voirie inscrits dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement communal), ils ont débuté mercredi dans la traversée de Vaux. Ils se poursuivront dans les villages de Cherain, Baclain et Rettigny.

Le lundi 24 avril, un autre gros chantier débutera au Buisson de Baclain. Dans ce cas, les travaux, qui portent sur la pose d’une nouvelle conduite d’eau, entraîneront la fermeture complète de la voirie. Une déviation sera mise en place pour les poids lourds. Pour les voitures, une déviation locale est prévue. Ce chantier, dont la durée est fixée à deux semaines, impactera de manière importante la mobilité dans la commune.

En ce qui concerne la coupure de l’éclairage public, la bourgmestre a rappelé qu’Ores avait interrogé les communes afin de savoir si elles prolongeaient la mesure au-delà du 31 mars. “Cette mesure n’a pas eu d’impact sur la criminalité, a-t-elle souligné. Cela dit, les kermesses et autres festivités villageoises seront bientôt de retour et nous avons choisi l’option intermédiaire, à savoir éteindre l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin, du lundi au vendredi, et donc de le laisser allumer les nuits de week-end et des jours fériés.”