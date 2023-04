Ce carnet, distribué dans les administrations communales de Gouvy, Houffalize, Vielsalm et Manhay et mis gratuitement à la disposition des parents domiciliés dans ces quatre communes, reprend les aspects légaux de la séparation mais également les aspects psychologiques et des outils concrets pour soutenir les parents.

”Dans notre pratique quotidienne nous faisons le constat du nombre très important de situations où la séparation joue un rôle primordial, explique Aurélie Meniger, travailleuse sociale de l’AMO. La moyenne calculée sur les 10 dernières années fait apparaître que 63 % des enfants et des jeunes qui fréquentent le service sont dans cette situation d’avoir des parents qui se sont séparés.”

L’objectif de la brochure ? Soutenir les jeunes dont l’équilibre est bouleversé par la séparation des parents en favorisant une meilleure résolution des conflits parce qu’il est fondamental d’agir sur l’impact de ces violences afin de réduire les traumatismes occasionnés et de permettre un meilleur développement de l’enfant.

”Nous souhaitons intervenir précocement afin d’aider les adultes à prendre en compte l’intérêt de l’enfant, poursuit Aurélie Meniger. En effet, un accord entre les adultes est plus facile à construire au moment de la séparation qu’après plusieurs mois ou années qui ont laissé se développer des difficultés sans y apporter de réponse. L’absence d’accord crée une incertitude chez l’enfant qui augmente sa difficulté et lui rend plus complexe la compréhension et l’adaptation à sa nouvelle situation.”

Cette brochure a pu voir le jour grâce à une subvention de la Fédération Wallonie Bruxelles via le conseil de prévention de Marche-en-Famenne et à un partenariat avec le Plan de Cohésion Social de Vielsalm. Elle a été construite par l’équipe de l’AMO l’Étincelle avec l’aide d’un avocat spécialisé dans le droit de la famille, Me Julien Lansival et d’une psychologue spécialisée enfance, Jennifer Marini.