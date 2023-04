”Il faut changer le mode de décision de l’Union européenne”

Des personnalités d’envergure internationale, de Guy Verhofstadt, ancien premier ministre, membre du parlement européen à Melchior Wathelet, en passant par Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB et Elie Barnavi, historien et directeur scientifique de la rencontre, se sont succédé à la tribune.

La thématique – “Sommes-nous encore capables de nous défendre ? La démocratie face à ses ennemis” – était en lien avec l’actualité, comme l’explique Elie Barnavi. “Ce colloque international est centré sur les différents aspects de la guerre et de la paix. Il est question de l’Europe, de la démocratie et, en particulier, pour cette 4e édition, de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, nous débattons des différents dangers qui pèsent sur nos régimes démocratiques et des manières d’y faire face.”

Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne et député européen, a mis l’accent sur la défense de nos valeurs. “Face à des menaces extérieures, on pense à la Russie mais ce n’est pas la seule menace, il y a aussi la Chine et d’autres, nous européens, voulons défendre de façon unie des valeurs de démocratie, de liberté d’expression, de lutte contre toute forme de racisme. Parfois, à l’intérieur de l’Union européenne, il y a aussi des forces qui viennent renforcer ces menaces extérieures. Je songe à la Hongrie et à la Pologne mais aussi des forces qui existent chez nous, en Belgique, en France, les extrêmes, de gauche et a fortiori de droite. Par un débat, on essaie d’apporter des actions concrètes sur le terrain pour améliorer la démocratie.”

Selon Guy Verhofstadt, si notre démocratie, est effectivement, menacée, des solutions, comme changer le mode de décision de l’Union européenne, existent. Selon lui, “le principe de décider à l’unanimité est désastreux”. Il a rappelé que lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l’Union européenne a dit qu’il fallait stopper l’importation de produits pétroliers, mais, le temps que tout le monde se mette d’accord, cette mesure ne sera appliquée qu’à la fin de l’année. Il a ajouté qu’il faut revoir la défense européenne en créant des troupes propres à l’Union.

L’issue de la guerre en Ukraine ? Alors que Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB, pense que si l’Ukraine remporte la victoire, Poutine pourrait agir, sous le coup de l’émotion et, par conséquent, commettre le pire, Elie Barnavi affirme que la défaite de l’Ukraine aurait l’effet d’une revanche pour les esprits autoritaires. “Nos valeurs, notre mode de vie sont attaqués. Notre liberté se joue en Ukraine.”