Bastogne : le chantier du futur pôle culturel ouvert au public le 7 mai

À Bastogne, le chantier du futur pôle culturel sera accessible au public. La première phase des travaux d’aménagement passe par la rénovation complète de l’aile Van Geluwe où seront créés un espace convivial dédié notamment aux expositions ainsi qu’un plateau média de 66 places, des espaces modulables, une cafétéria et une terrasse ainsi que des locaux pour accueillir différents services administratifs. Il est également prévu de créer une galerie de liaison entre l’Espace 23 et l’aile Van Geluwe et de réaménager le Jardin d’honneur. Un projet de 7 millions d’euros mené en collaboration avec Idélux Projets Publics, subsidié par la Wallonie et l’Europe.

”Les spécificités de la rénovation de l’aile Van Geluwe, sur cinq niveaux, seront expliquées au public, souligne Pierre-Yves Colinet, directeur technique chez Cobelba. La démolition de certaines parties a nécessité l’utilisation d’éléments profilés métalliques afin de stabiliser les façades lors de la phase de déconstruction. En sous-sol, nous avons dû descendre au niveau des caves de plus ou moins un mètre et sommes tombés sur un banc de roche, ce qui a posé pas mal de problèmes. Nous avons dû mettre en œuvre des moyens exceptionnels, notamment un robot hydraulique et électrique pour la réalisation du terrassement.”

En province de Luxembourg, les techniques utilisées pour rénover une maison à ossature en bois par le “Bon Bois” à Marbehan, transformer un logement en gîte par l’entreprise Seetech à Hives, rénover la toiture du centre de formation du Forem à Libramont et, enfin, construire une maison évolutive en bois à Lavacherie seront également détaillées sur place.

Deux autres chantiers, hors province – le réaménagement du centre urbain de la ville de Beauraing par l’entreprise Colleaux et un habitat modulaire en bois CLT construit par “La Maison de demain” à Kautenbach au Grand-Duché – figurent également au programme de la Province de Luxembourg car des entreprises luxembourgeoises y sont à l’œuvre.