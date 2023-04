Baraque de Fraiture : dévaler une piste de ski alpin en Mountain kart !

”Les épisodes neigeux seront, sans doute, plus réduits, dans les années qui viennent en raison du réchauffement climatique, explique Julie Léonard, la directrice du centre Adeps. Au cours de la saison 2022-2023, nous n’avons ouvert les pistes de ski que 12 douze jours. Une réflexion est en cours pour trouver des alternatives. Nous voulons, en effet, prendre les devants.”

Au chalet de location, Roch Gobels, le patron de Ski Action, affiche un large sourire. Il se prépare, avec enthousiasme, à la réouverture. “Nous allons effectuer un test pendant les vacances de printemps, le mercredi et le samedi. À la location, nous proposerons, à la place des skis, des Mountain kart. Ce petit véhicule à trois roues ressemble à un kart et à un vélo, avec un guidon et des freins. Il n’y a pas de pédales parce que le but n’est pas de pédaler mais de dévaler une pente, en l’occurrence une piste de ski de 700 mètres. La montée sera assurée également pour les VTT par un remonte-pente.”

Sensations inédites sur la piste de ski salmienne. ©N.L.

Ce concept, inédit sur les hauteurs de la commune salmienne, n’est pas neuf. “Il a déjà été proposé au centre de ski alpin d’Ovifat, poursuit Roch Gobels. En France, il est très répandu dans les stations de sports d’hiver. Les petits véhicules mis en location chez nous ont été fabriqués en Allemagne, à Munich. Si le test est concluant, la flotte s’étoffera d’ici les vacances d’été.”

Cette nouveauté sera accessible à partir de 11 ans (taille d’au moins 1,40 m). Le port du casque sera obligatoire. Le prix a été fixé à 15 € pour trois descentes (20 € pour cinq). Un prix d’accès de 10 € sera demandé aux vététistes qui disposent de leur propre matériel. Roch Gobels envisage de louer des VTT électriques, sans doute, à partir de début juillet.

D’autres initiatives sont prises pour dynamiser le site. Un stage multisport sera proposé du 1er au 5 mai. Une brocante sera organisée les 6 mai, 22 juillet, 12 août et 23 septembre. Dès le 3 mai, la cafétéria sera ouverte de 11 heures à 17 heures. Quant au projet de Trail Center, il suit son cours. Les communes de Vielsalm, Manhay et Lierneux vont répondre à un appel à projets pour obtenir des subsides. Le cas échéant, des parcours de VTT et de trail seront tracés dans les trois communes. Le centre Adeps s’équipera, sur fonds propres, d’un bike wash et de bornes de recharge pour vélos électriques.