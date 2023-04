”La sécurité des usagers n'est pas assurée sur les routes régionales N 874 et N 877"

”Nous demandons que l’ensemble du conseil communal de Bastogne l’interpelle en particulier sur l’état de la route N 874 reliant Bastogne à Allerborn à la frontière du Grand-Duché, a-t-il souligné. Son état s’est fortement dégradé ces derniers mois et la sécurité des usagers n’est plus assurée.”

Le groupe C + souhaite rappeler, dans ce courrier, que cet axe fortement emprunté par les nombreux frontaliers et les camions approvisionnant les usines du Luxembourg mais aussi par les habitants des villages de Neffe, Mageret, Arloncourt, Michamps, Al-Hez, Moinet et Longvilly ainsi que par les Luxembourgeois qui se rendent à Bastogne.

” En effet, de nombreuses habitations sont situées au bord de cette route, dépourvue de trottoir, souligne le groupe Citoyens Positifs. Tous les usagers faibles n’ont d’autre choix que de marcher sur la route pour rejoindre l’école du village ou les arrêts de bus notamment. Des situations dangereuses sont constatées aux entrées et sorties d’école.”

Les mandataires de C + déplore que cette route régionale ne fasse pas partie du Plan infrastructures 2020-2026. Ils signalent, par ailleurs, que la N 877 reliant Noville à Bourcy est également dans un état déplorable.

Le bourgmestre a répondu que le collège a été interpellé à de nombreuses reprises par des citoyens inquiets pour leur sécurité. Dès 2019, plusieurs courriers ont été envoyés à Philippe Henry et à la direction des routes de la province. La commune n’a même pas reçu un accusé de réception de la part du ministre.

Benoît Lutgen a rappelé que décision a été prise, pour la législature 2019-2024, de réduire le budget entretien des routes régionales de 50 millions à 15 millions d’euros. Dans la province, le montant est passé de 10,5 millions € à 2,3 millions €. Il s’agit, selon le bourgmestre d’un irrespect total des usagers et la commune n’en restera pas là. Elle est, en effet, en train d’étudier toutes les possibilités qui existent sur le plan juridique pour défendre ses droits.

La conseillère indépendante Jessica Mayon a proposé de réaliser un cadastre, en concertation avec la population, afin d’avoir une vue la plus complète possible des problèmes liés aux routes sur le territoire communal car, à côté de l’état des voiries, il y a d’autres problèmes comme la vitesse excessive, le manque d’infrastructures pour usagers faibles. Ce cadastre ne doit pas être uniquement un recueil de doléances mais doit permettre d’amener des solutions.

La mandataire a proposé que ce cadastre complète le dossier sur le plan juridique. La proposition a été retenue. Si le courrier à envoyer au ministre Henry n’a pas été validé, le bourgmestre a promis de le réexaminer au prochain conseil communal et de le faire signer par tous les mandataires.