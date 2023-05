Services d’accompagnement à domicile : sensibilisation et information

Un groupe de volontaires d’Énéo, renforcé par la présence de l’assistante sociale de Vielsalm, a mené une réflexion sur le maintien à domicile, question centrale chez bon nombre d’aînés et sur la nécessité d’une initiative d’information sur toutes les ressources au service du maintien à domicile à Vielsalm et alentours.

Depuis quelques décennies, de plus en plus de services, organismes, institutions ou autres se sont mis en place pour permettre aux personnes de vivre le plus longtemps possible chez elles. Une multitude de ces services est présente dans la région mais peu de gens le savent.

Le groupe a décidé de sensibiliser et d’informer le public sur ces services lors d’un après-midi ludique. Des professionnels viendront expliquer leurs rôles et leurs services en lien avec le maintien à domicile et un répertoire des informations sera distribué au public présent.

Au programme, 13 h 30, accueil, 14 heures, pièce de théâtre humoristique, 14 h 30, présentation des services par des professionnels, échanges autour d’un goûter offert. Entrée gratuite, sur inscription avant le 22 mai, de préférence via le formulaire en ligne : https://campaigns.mc.be/petit-thier