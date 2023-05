Ligne 163 Libramont-Bastogne : le projet de RAVeL reste dans les cartons !

À la suite de cette visite, Benoît Lutgen avait demandé au ministre Philippe Henry de revoir son projet de RAVeL, pour ne pas compromettre la réouverture de la ligne ferroviaire. “Le projet wallon ne permet pas de positionner une éventuelle ligne de transport public rapide conjointe au RAVeL. L’aménagement prévu sur l’assiette de la ligne 163 pour un montant de 3,8 millions € est un non-sens, une aberration stratégique en termes de développement durable”, déplorait-il à l’époque.

Dans la foulée de cette demande, le député wallon Jean-Philippe Florent a interrogé le ministre Philippe Henry sur la faisabilité du projet de cohabitation RAVeL-Train sur la ligne 163.

” L’estimation du montant des travaux d’aménagement du RAVeL dans une configuration de cohabitation avec une ligne ferroviaire s’établirait a minima 15 500 000 €, sans compter la réouverture de la ligne de chemin de fer estimée par les autorités compétentes en 2020 à 80 000 000 €”, a souligné le ministre.

Philippe Henry a rappelé que la réouverture de la ligne ferroviaire n’est pas inscrite dans le plan pluriannuel d’investissements 2023-2032 d’Infrabel. Dans ce contexte, l’administration préconise d’aménager le RAVeL sur l’assise du pré-RAVeL existant, tout en sachant que cette infrastructure sera amortie si les moyens budgétaires permettent de reconstruire une ligne ferroviaire d’ici 20 à 30 ans.

Le ministre a confirmé que l’estimation du montant de ces travaux s’élève à 3 850 000 €, hors réfection de la maçonnerie des ponts. Une planification a déjà été prévue pour l’aménagement, en année d’adjudication et d’engagement budgétaire. L’échéancier ? 2023 : entre Libramont et Wideumont ; 2024 : entre Sibret, Villeroux et Bastogne, ainsi que le tronçon de la Ligne vicinale 618 entre Villeroux et Assenois pour finaliser le RAVeL entre Bastogne et Martelange, composante de l’EuroVelo 5 ; 2025 : entre Wideumont, Sibret et en 2026, liaison à la place communale de Libramont.

Il existe déjà plusieurs tronçons du RAVeL en Wallonie qui sont contigus à une ligne de chemin de fer en service, comme, par exemple, une partie du RAVeL de l’Ourthe, ou encore la Ligne 42 à Vielsalm. Plusieurs projets sont également à l’étude dans le cadre de la Vesdrienne, de la Véloroutes des Sources, du prolongement du RAVeL de la Ligne 163 jusqu’en gare de Gouvy.