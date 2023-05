Réouverture de la ligne 163 ? “Il n’existe aucune volonté politique”

” Nous sommes surpris du montant de l’aménagement du RAVeL à plus de 15 millions d’euros, alors que seuls trois ouvrages d’art nécessiteraient un contournement, souligne Michaël Jacquemin, le porte-parole. En effet, dans le plan RAVeL 2019-2024, le budget pour la liaison Libramont-Bastogne (ligne 163) était de 6,8 millions d’euros, à savoir Villeroux-Morhet, 1,3 million €, Wideumont-Libramont, 3 millions €, et Morhet-Wideumont, 2,5 millions €. À croire qu’il y a eu une inflation galopante.”

Les Amis du rail rappellent que le gouvernement belge, lors de sa formation s’était engagé à augmenter la part de voyageurs (20 %) mais également de transport marchandise (50 %). “Qu’en est-il en province de Luxembourg ? Eh bien tristement, pas grand-chose, puisque sur les trois zonings qui se développent à Bastogne, aucun n’est raccordé au rail et Bastogne avec plus de 15 000 habitants reste la seule ville belge sans accès au rail. ”

Une honte

”On l’a bien compris, il n’existe aucune volonté politique de développer la part de transport durable qu’est le rail. Une véritable honte alors que l’urgence climatique sonne à quai, poursuit Michaël Jacquemin. Oui, investir dans le rail, cela représente un coût, mais il faut bien se dire que c’est un investissement à long terme qu’il faut amortir au moins sur 40 ans. Ce qui fait que les montants avancés représentent très peu par rapport au budget global.”

Les Amis du rail regrettent que tous les scénarios discutés avec la ville de Bastogne et transmis, au ministre Henry, par eux et la Ville de Bastogne, n’aient pas été pris en compte. “Le ministre et Ecolo n’en veulent pas et/ou ne nous répondent pas. C’est une véritable honte.”

Michaël Jacquemin conclut en disant que les Amis du rail ont déjà contacté la Ville de Bastogne et qu’ils ne comptent pas en rester là. “Nous allons préparer une bataille commune et nous irons jusqu’au Conseil d’État s’il le faut puisque le ministre en charge est plus sourd que jamais.”