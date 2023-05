Vielsalm : le compte est bon, un boni de 1,7 million en 2022

La commune salmienne traverse donc ces années compliquées en maîtrisant les dépenses. En effet, cela fait plusieurs années que le boni à l’ordinaire avoisine les 1.2 millions €. En 2022, le boni à l’ordinaire a atteint 1 791 814,52 €.

Ce résultat à l’ordinaire s’explique notamment par l’augmentation de plus de 16 % du Fonds des Communes, la hausse des additionnels au précompte immobilier et à l’impôt des personnes physiques, l’augmentation des recettes de taxes de séjour de plus de 120 000 €, signe d’une reprise de l’activité touristique après deux ans de Covid, mais aussi par une vente de bois finalement plus importante que le crédit budgétaire - environ 145 000 € de recettes en plus – même si le marché reste fort instable et que les recettes n’atteignent pas encore les moyennes historiques.

Au rayon des bonnes nouvelles, Thibault Willem a également cité l’exonération du précompte mobilier pour l’Espace citoyen (45 000 € en moins), des frais de déneigement moins élevés qu’à l’accoutumée suite à l’hiver clément (30 000 € en moins), des frais de gestion des déchets moins importants également (42 000 € en moins) ou encore une économie de +/- 89 000 € étant donné que le déficit prévu de la MRS La Bouvière n’a finalement pas dû être couvert en 2022.

Au niveau de l’extraordinaire, le compte dégage un mali de 6 857 934,56 € mais il est complètement couvert par une série de subsides et d’emprunts non constatés en 2022. Ils seront réinscrits aux exercices antérieurs de 2023 via la modification budgétaire qui sera présentée dans la foulée. La part d’autofinancement reste importante (32 % contre 31 % en 2021), tandis que les subsides représentent 19 % et les emprunts 49 %. Les conseillers de la minorité François Rion et Stéphanie Heyden ont, au nom de leur groupe, salué la rigueur et la qualité du travail effectué Au vote, unanimité.