Vielsalm : sécuriser l’école libre de Grand-Halleux

Elie Deblire a proposé que la commune, propriétaire de l’école, intervienne financièrement pour permettre la réalisation des travaux. " Une réunion s’est déroulée sur place. La création d’un parking à l’arrière du Cercle, pour le stationnement des véhicules du corps enseignant, a été évoquée. Cet espace appartient à l’ASBL Œuvres paroissiales. Il est prévu, par ailleurs, de créer un cheminement et de faire en sorte que l’emplacement réservé au bus ne soit plus occupé."

Un devis a été établi au montant de 71 000 € pour la réfection de la rampe d’accès à l’arrière du bâtiment, la création de places de parking et la réfection du trottoir devant la salle y compris la création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Il a été proposé d’octroyer aux Œuvres paroissiales, propriétaire du Cercle,un subside d’un montant maximum de 80.000 € pour la réalisation de ces travaux.

Quant aux travaux de rénovation de la cour à l’arrière de l’école et de la rampe d’accès à cette cour, y compris la réalisation d’un escalier, une offre a été remise par la SA Roberty au montant de 131.998,43 €. Dans ce cas, il a été proposé d’octroyer un subside d’un montant maximum de 120 000 € au PO de l’établissement scolaire.

Le conseiller François Rion a pointé les montants élevés à charge de la commune. " Ces travaux coûtent beaucoup d’argent. Nous avons été horrifiés par ces prix exorbitants." Même analyse pour Stéphanie Heyden. " Le montant des travaux nous a surpris, surtout si on le compare au coût des travaux fixé à 40 000 € à l’école de Goronne." Le bourgmestre a retorqué qu’il faut comparer ce qui est comparable et que ces prix sont ceux du marché. Abstention de François Rion et Catherine Désert.