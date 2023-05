La fusion de Bastogne et de Bertogne définitivement approuvée par le parlement wallon

Bastogne et Bertogne sont les deux seules communes wallonnes à s’être officiellement inscrites, non sans résistance, dans ce processus de fusion à la suite du décret encadrant les fusions volontaires. Ce manque patent d’enthousiasme a conduit plusieurs députés, tant de la majorité que de l’opposition, à pointer la nécessité de réfléchir aux mécanismes de démocratie participative et de disposer, à l’avenir, de textes mieux adaptés. “Quand on fait de la participation citoyenne, il faut le faire sérieusement. Je crois qu’on est tous d’accord pour dire qu’ici, ça n’a pas été le cas. Il y a de nombreuses leçons à en tirer pour des organisations futures plus apaisées”, a ainsi souligné le député Ecolo Rodrigue Demeuse.

”Toute fusion de commune est une question difficile parce qu’elle parle à l’affect. Il n’y a pas de processus idéal mais si je propose ce décret, c’est que les règles que l’on a collectivement mises en place ont été respectées et que les deux entités ont jugé que la fusion était positive pour elles”, a de son côté défendu le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

”Une excellente nouvelle”, se félicitent les 2 communes

Les autorités de Bastogne et de Bertogne se sont félicitées de l’approbation, par le parlement wallon, de leur fusion. “C’est une excellente nouvelle qui offrira des moyens budgétaires beaucoup plus importants pour développer de nouveaux projets et soutiendra le pouvoir d’achat de l’ensemble des Bastognards et des Bertognards”, ont-elles réagi mercredi soir dans un communiqué.

Grâce à cette fusion, la nouvelle commune – qui portera le nom de Bastogne – obtiendra plus de 10 millions d’euros de capacité d’investissement (répartis sur six exercices budgétaires entre 2025 et 2030) pour soutenir et développer de nombreux projets en matière d’enseignement, d’emploi, d’éducation, de culture, de santé, de sécurité, de rénovation de voirie, de propreté, ont-elles rappelé.

La fusion permettra également à la nouvelle entité de réduire le nombre de ses mandats, soit une économie de 750.000 euros, et de recevoir davantage de moyens du Fonds des communes dès 2025. Elle améliorera en outre le pouvoir d’achat des citoyens de Bastogne et de Bertogne, avec notamment une taxe déchets allégée pour les Bertognards et un taux de taxe additionnelle sur l’impôt des personnes physiques (IPP) qui baissera de 7,5 à 7 % pour les Bastognards. “Cette union s’inscrit pleinement dans la continuité des synergies déjà existantes depuis plusieurs années entre les deux communes amies”, ont enfin souligné les bourgmestres des deux communes, Benoît Lutgen et Jean-Marc Franco.