Bastogne : l’énergie et le tourisme durable au centre d’un salon

” La protection de l’environnement est l’une des priorités de la commune de Bastogne, rappelle l’échevin. Au-delà d’actions concrètes dans ce domaine, comme des plantations, préservation des espaces verts, lutte contre les incivilités environnementales ou encore une campagne propreté, la sensibilisation des citoyens reste une démarche essentielle. Les services publics et la population peuvent, ensemble, garantir l’avenir de notre patrimoine naturel et environnemental.”

C’est de ce constat qu’est née l’idée de créer un rendez-vous populaire entièrement dédié à la nature, dans tous ses états. “L’un des objectifs de ce salon est de sensibiliser toute personne à la protection de l’environnement, mais aussi de démontrer que la conservation et l’amélioration du patrimoine naturel participent pleinement à la qualité de vie des citoyens.”

Initié par la commune de Bastogne, en collaboration avec son groupe local “Bastogne, nature admise”, son agence de développement local et son syndicat d’Initiative, ce salon rassemble des dizaines d’associations, institutions, entreprises et de particuliers qui œuvrent de près ou de loin à la protection de la nature et de l’environnement.

En ce qui concerne l’énergie, il sera question d’énergies renouvelables (solaire, bois…), de performance énergétique des bâtiments, de nouvelles technologies, des matériaux naturels ou encore des aides accordées dans ce domaine.

Enfin, différents exposants et associations actifs dans le domaine du tourisme durable présenteront les bonnes pratiques à adopter pour visiter la région de façon plus verte et plus responsable. Le public pourra ainsi apprécier des ateliers découverte respectueuse de la nature et découvrir les modes de transports non polluants et alternatifs, des itinéraires et des activités pour profiter pleinement de la nature.