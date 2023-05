Bastogne : 550 élèves de l’INDSé signalés absents alors qu’ils étaient en classe !

” Ce matin, j’ai reçu un SMS du secrétariat de l’établissement scolaire, explique une maman. Il m’informait que ma fille ne s’était pas présentée à l’école. Je n’y comprenais rien car je savais qu’elle s’y était bien rendue, comme d’habitude. Très inquiète, j’ai téléphoné tout de suite mais je n’ai eu personne au bout du fil. Quelques minutes plus tard, j’ai reçu un nouveau SMS, puis un mail avec l’explication : ma fille était bien en classe ! Le SMS avait été envoyé par erreur en raison d’un bug informatique. J’ai été rassurée.”

Patrick Delsalle, directeur du premier degré à l’Institut Notre-Dame Séminaire, a lui aussi été très surpris d’apprendre que des parents dont les enfants se trouvaient bien en classe avaient été informés de leur absence.

”Nous avons cherché à savoir pourquoi ces SMS avaient été envoyés et constaté que le programme informatique était en cause, explique-t-il. Chaque matin, les éducateurs prennent les présences. Les absences sont signalées aux parents directement, vers 9 heures. Ce matin, quelques élèves étaient absents et seuls leurs parents devaient être prévenus. Or, un bug informatique s’est produit. Les données ont été inversées. Le SMS a été envoyé aux parents qui n’étaient pas concernés. 550 élèves ont été signalés absents alors qu’ils étaient bien présents en classe.”

Le directeur précise que les parents ont rapidement été informés du bug informatique, par SMS, puis par courriel. “Nous procédons de cette manière pour signaler les absences depuis 20 ans, c’est la première fois que ce problème survient. Nous nous en excusons auprès des parents”, conclut-il.