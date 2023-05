Baraque de Fraiture : inauguration de la première station de recharge rapide Fastned en Wallonie

L’entreprise basée à Amsterdam, qui compte déjà 250 stations de recharge rapide en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse, n’a pas perdu de temps. Les travaux commencés en mars sur un terrain situé à hauteur de la sortie 50 de l’autoroute E 25, entre la tour de la RTBF et le restaurant “La Baraque de Fraiture” ont duré deux mois.

Cette nouvelle station de recharge dispose de huit emplacements d’une capacité maximale de 300 kW. Les conducteurs peuvent y recharger leur véhicule et gagner jusqu’à 300 km d’autonomie en 15 minutes. Comme toutes les stations de Fastned, celle de Vielsalm est reconnaissable à son toit jaune caractéristique équipé de panneaux photovoltaïques qui fournissent l’énergie nécessaire à la maintenance de la station. Un partenariat a été conclu avec Ores pour le raccordement au réseau.

”Cette station est la 21e ouverte par l’entreprise en Belgique, a précisé Tuur De Coninck, directeur Fastned Belgique. D’ici à la fin de l’année, le nombre de voitures électriques aura doublé par rapport à fin 2022. Il est donc indispensable d’installer de nouvelles stations de recharge rapide comme celles-ci, en particulier le long des grands axes routiers wallons, où le réseau d’infrastructures de recharge est encore très limité. Nous sommes ravis de cette collaboration avec la RTBF et le restaurateur et très fiers de contribuer ainsi à l’électrification rapide du parc automobile.”

Philippe Henry, ministre du Climat, de l’Énergie, des Infrastructures et de la Mobilité, a précisé que si d’autres stations de recharge rapide existent en Wallonie, leur nombre n’est pas suffisant. Dans le cadre du plan de la Région wallonne et de l’Union européenne, il est prévu d’ouvrir une station de recharge tous les 60 kilomètres le long des autoroutes et d’autres axes routiers importants à l’horizon 2026.

” Actuellement, 11 000 véhicules électriques circulent en Wallonie, a-t-il ajouté. Ils devraient représenter 25 % du parc automobile en 2030. Des mesures fédérales ont été prises pour que toutes les voitures de société soient électriques en 2026. Des bornes, moins rapides mais très accessibles, seront, par ailleurs, installées dans les communes wallonnes. Une cartographie a été établie.”

Pour le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, disposer de cette station de recharge rapide sur le sol salmien est une grande fierté. Il a remercié tous les acteurs qui de près ou de loin ont permis de concrétiser ce beau projet à la porte d’entrée de la province de Luxembourg.