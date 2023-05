Dans les rangs de la minorité, les montants évoqués dans ce dossier ont été jugés exorbitants. En effet, si la première facture, pour l’auteur de projet, est déjà très élevée, les suivantes, à savoir le coût estimatif de plus de 500 000 € pour le remplacement de la toiture, des châssis et de la chaudière, l’est tout autant.

La bourgmestre a rappelé que la commune recevra un subside de 400 000 €, soit 80 % de l’estimation, dans le cadre d’un appel à projet et que compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, notamment un renouvellement de toiture particulièrement complexe, ces montants ne sont pas excessifs. Dans un premier temps, l’auteur de projet fixera la liste des travaux à réaliser en priorité.

Les mandataires ont, par ailleurs, marqué leur accord sur la création de noms de rues dans les villages de Cierreux, Rogery, Honvelez, Bovigny, Courtil, Halconreux, Beho, Deiffelt, Ourthe et Wathermal. Un appel avait été lancé aux habitants. Les noms ont été choisis par les citoyens réunis dans des groupes de travail. La commission royale de toponymie a rendu un avis favorable. Le basculement des adresses devrait intervenir au cours du premier semestre 2024. Le nom du village sera maintenu. Le conseiller Guy Schmitz a déploré qu’un toutes-boîtes n’ait pas été distribué avant d’envoyer la liste à la commission. Il s’est abstenu.

Le compte communal 2022, en boni de 936 660 €, à l’exercice propre à l’ordinaire, a fait l’unanimité. Cet excellent résultat du compte résulte, d’une part, des recettes qui ont atteint, voire dépassé les attentes et des crédits de dépense non engagés sur l’ensemble des fonctions, surtout en matière de frais de fonctionnement. Les effets de la crise du Covid-19 ne représentent plus de risque sur les finances communales.