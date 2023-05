Bastogne : un investissement communal de 43 500 € à l’ICET

La présentation du nouvel investissement, vendredi en présence des autorités communales, a donné l’occasion, à l’équipe éducative, de mettre à l’honneur des élèves qui se sont distingués dans des challenges auxquels ils ont participé en dehors de l’établissement scolaire.

Dans le cadre du concours “Electromécanix” organisé par l’Institut Technique de Namur pour les classes de 4e électromécanique, cinq élèves de l’ICET – Sylvain Octave, Angel Poncin, Nolan Gérard, Simon Guillaume et Sasha Delcourt – ont obtenu la 6e place au classement général et le prix du public. Chaque équipe reçoit du matériel offert par les partenaires du concours, à savoir un système de transmission et du matériel pneumatique et électrique. Le projet réalisé par les élèves doit répondre au cahier des charges de l’organisateur et reprendre tout le matériel mis à disposition.

Élève en 6e qualification mécanicien automaticien, Noa Théodore a reçu la médaille d’argent lors des Startech’s Day dans le métier et le domaine du fraisage numérique. Cet élève brillant a suivi des formations de pointe chez Technifutur, chez le fabricant de machines Haas et sur le logiciel de conception assistée par ordinateur Mastercam. Durant les vacances de février, il a participé à un concours organisé par le fabricant Haas au Portugal et a terminé 5e sur 12 participants. Noa est à nouveau qualifié pour la finale belge Startech’s Day de novembre 2023.