Après réflexion, un cadre juridique a, pour rappel, été trouvé pour leur permettre de rester, au moins pendant six mois. En décembre dernier, le conseil communal a marqué son accord sur une convention d’occupation à titre précaire avec les résidents. La convention est plus souple en termes de gestion que le bail locatif. Elle est renouvelable de six mois en six mois. Un montant de 300 € est demandé par semestre.

Depuis l’annonce du départ du gérant, plusieurs résidents ont pris contact avec les autorités communales et ont décidé d’installer leur caravane résidentielle dans un autre camping. “Actuellement, 70 % des 130 emplacements sont toujours occupés, explique l’échevin Philippe Cara. Le prix fixé, à savoir 50 € par mois, pour disposer de l’eau, de l’électricité et des sanitaires communs n’est pas très élevé. Cela dit, la cafétéria n’a pas rouvert. La commune propose ce service minimum en attendant qu’un opérateur privé se manifeste.”

Le collège communal souhaite, en effet, confier le camping à un investisseur dans le cadre d’un bail emphytéotique de 30 ans. Un partenariat a été conclu avec l’intercommunale Idélux afin qu’elle lance l’appel sur base d’une série de critères.

” L’opérateur privé s’engagera pour une période de 30 ans, poursuit l’échevin. Son projet devra dynamiser et moderniser l’outil sans porter atteinte au paysage. Nous ne voulons pas d’un projet qui soit un coup de poing dans l’œil à l’entrée de Houffalize. La qualité de sa proposition comptera à 60 % dans la décision.”

L’autre critère important, à savoir l’aspect financier, comptera à hauteur de 40 % . “Nous avons fixé le montant annuel à minimum 50 000 €, précise Philippe Cara. “Ce montant pourra bien sûr être plus élevé. Il pourrait être doublé, voire triplé, en fonction du projet qui sera déposé. À cela s’ajoute une autre demande : aménager dans l’enceinte du camping un espace pour mobile home et camping-car.”

Quid de la convention passée avec les résidents actuels ? “Nous nous sommes engagés à ne pas leur mettre le couteau sur la gorge. Ils peuvent rester tant qu’il n’y a pas de projet concret. Dans le cas contraire, la convention sera, bien sûr résiliée. Dès qu’un accord sera intervenu avec un opérateur privé, nous passerons la main et il gérera le camping, comme s’il en était propriétaire tout en sachant que le bien redeviendra propriété de la commune de Houffalize trente ans plus tard”, conclut-il.