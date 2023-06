Gouvy : Billy, un jeune Guinéen de 27 ans, menacé d’expulsion

”J’ai reçu un premier avis négatif à ma demande d’asile politique en septembre 2022, explique-t-il. Mon avocat a introduit un recours et il a reçu un second avis négatif. En novembre dernier, il a déposé une demande d’autorisation de séjour, pour circonstances exceptionnelles, en suivant la procédure prévue par l’article 9 bis, mais il n’a, à ce jour, reçu aucune réponse.”

Le jeune homme a résidé au centre d’accueil de Fedasil à Bovigny puis a trouvé un logement à Gouvy. Il a tissé des liens avec les habitants en participant à la vie associative et en jouant au football dans un club local. “J’ai quitté la Guinée car je n’y étais plus en sécurité pour des raisons politiques. Si j’y retourne, ma vie sera menacée. Ici en Belgique, j’ai été bien accueilli et j’ai appris un métier. Je souhaite y vivre.”

Dans la commune de Gouvy, des habitants, à commencer par son employeur, se mobilisent pour qu’il puisse rester en Belgique. Une pétition va être mise en ligne.

” Billy s’est présenté en 2020 pour être formé au métier de couvreur et d’installateur de panneaux photovoltaïques, souligne Benoît Lejeune. Les métiers de la construction attirent peu les demandeurs d’emploi et lorsque Billy est arrivé l’entreprise était en manque de personnel.”

Le chef d’entreprise ajoute qu’il a été engagé via le Plan Formation en Entreprise, organisé par le FOREM et qu’il a également réussi son permis de conduire en 2023. Il est donc parfaitement intégré et autonome.

” Nous trouvons incompréhensible que l’État puisse demander à Billy de quitter le territoire après s’être investi dans sa formation, poursuit-il. Nous regrettons les menaces d’expulsion auxquelles il doit faire face. Billy est un exemple pour beaucoup de jeunes. Nous sommes scandalisés, qu’après lui avoir demandé tous ses efforts, il risque de devoir quitter le territoire. Nous souhaitons d’une part, que Billy puisse rester en Belgique, d’autre part, que les procédures soient harmonisées pour éviter à Billy et à tant d’autres de se voir en situation irrégulière entre différentes procédures.”

La bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard, soutient le jeune Guinéen dans ses démarches. “Je l’ai rencontré et je peux témoigner des efforts qu’il a faits pour s’intégrer dans la commune. Il se rend utile à la société et a tissé des liens avec les Gouvyons. J'ai constaté qu'il était de bonne volonté et très bien intégré.” Benoît Lejeune invite les habitants qui connaissent Billy Sacko à témoigner eux aussi. Ces témoignages et la pétition permettront, il l’espère, d’éviter l’expulsion du jeune Guinéen.