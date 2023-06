Let There Be Rock à Vielsalm : AC/DC après Kim Wilde ?

”Nous sommes très satisfaits du déroulement du festival et de la fréquentation, en hausse par rapport à l’an dernier, souligne Alain Dubru, organisateur. En effet, nous avons accueilli, par soirée, environ 2 500 personnes, soit 600 de plus qu’en 2022. Pas moins de 330 tickets ont été distribués aux moins de 16 ans. Cette belle réussite nous la devons à l’affiche mais aussi au soutien sans faille de l’équipe composée de 120 bénévoles.”

Un hommage a été rendu à Thierry Clesse, l’un des fondateurs de l’événement. “Thierry, décédé en 2010, avait eu l’idée de créer un espace pour les enfants de moins de 12 ans, poursuit l’organisateur. Cette année, cet espace portait son nom, en souvenir de notre pote trop tôt disparu.”

La chanteuse anglaise a revisité les tubes avec lesquels elle a vendu des millions d’albums pour le plus grand plaisir de ses fans. “Kim Wilde logeait chez Massen au Luxembourg. Elle est venue un jour à l’avance pour se préparer, souligne Alain Dubru. Avant de monter sur scène, elle était très concentrée et son show a été à la hauteur des attentes des festivaliers venus en nombre pour l’applaudir.”

Alain Dubru précise que c’est grâce à un ami manager qu’il est entré en contact avec la boîte de production de la chanteuse. “L’affiche était exceptionnelle et le public ne s’y est pas trompé. Le festival Let There Be rock a été créé, à l’origine, par des fans d’AC/DC. Un jour, j’ai dit en guise de boutade que nous rêvions de faire venir ce groupe mythique à Vielsalm. Cela dit, je doute que ce rêve devienne réalité. En effet, il faudrait que le groupe se reforme et, surtout, nous ne disposons pas d’un lieu dans la localité pour accueillir 50 000 personnes.”

Reste que l’équipe a bien d’autres idées dans ses cartons. À découvrir les 31 mai et 1er juin 2024 !