Carrière sur les Roches : pas d’extension, mais un réaménagement du site

” Nous avons entendu les différentes remarques des autorités sur le premier projet et l’avons remodelé dans le but de répondre aux souhaits et désidératas de chacun”, explique Stéphanie Lambert, administratrice de la société.

Sur quoi porte la demande de permis ? “L’approfondissement de l’ensemble de la fosse d’extraction jusqu’à la cote 400 mètres mais aussi la modification du relief du sol grâce à l’apport de terres exogènes afin de réaménager le site de la carrière. La construction d’une nouvelle piste d’accès vers le sud en remplacement de la piste ouest existante, la modification du sentier vicinal en créant une liaison cyclo piétonne entre la rue des Hêtres et la RAVel et l’installation d’une nouvelle cabine haute tension sont aussi planifiés.”

Stéphanie Lambert ajoute que l’extraction en profondeur oblige déjà l’entreprise à pomper l’eau. L’extraction se fera dorénavant plus en profondeur et, par conséquent, la quantité d’eau augmentera. “Actuellement, nous pompons 200 000 m3 d’eau annuellement. Le volume passera à 250 000 m3 par an. Le process, qui prévoit de la déverser dans la rivière proche, à savoir la Wiltz, ne sera pas modifié.”

À la demande du fonctionnaire délégué, une note complémentaire a été ajoutée à l’étude d’incidences afin d’évaluer le projet modifié. “Les recommandations émises seront suivies et leur mise en œuvre se fera de manière progressive avec notamment la création d’un merlon végétalisé, l’amélioration des installations existantes, le renforcement de l’arrosage pour limiter les poussières. Le rythme des tirs restera fixé de 12 à 15 par an. Aucun charroi n’est envisagé par la Rue des Hêtres.”

Le 11 mai dernier, le nouveau projet a été présenté aux riverains dans le but de les informer des améliorations portées au dossier, avec une volonté de transparence et de dialogue. L’administratrice précise que cette réunion n’était pas obligatoire.

Le porte-parole du collectif “Non à l’extension de la carrière sur les Roches” précise que le nouveau projet ne satisfait pas les riverains. “Nous y sommes opposés. Nous ne voulons pas continuer à vivre à proximité d’une carrière pour les sept prochaines années. Nous demandons que l’activité cesse ou, à tout le moins, que les normes soient respectées. Les nuisances sont multiples : les poussières sont dangereuses pour notre santé, les vibrations fissurent la façade de nos maisons, le bruit permanent des machines de concassage perturbe le voisinage.”