3e American Day, ce week-end, avec plusieurs nouveautés

”Le concept lancé en 2021 n’a pas été modifié, explique Jean-François Fudvoye, membre du HDC Black Mamba. Nous voulons partager, avec le public, notre passion pour les belles américaines, motos, voitures et aircooled. Dans cette perspective, nous proposons un rassemblement de véhicules américains couplé à de nombreuses animations sur ce thème.”

L’an dernier, l’équipe travaillait en binôme et la première journée de festivités avait été animée par un “Great Rally”. “Cette animation était un one shot et n’a pas été reconduite, poursuit l’organisateur. Les festivités débuteront samedi soir, vers 19 heures, par un concert d’Awel Blues Experience, sous chapiteau place de Salm.”

D’autres nouveautés marqueront l’édition 2023. Une parade sera organisée au départ de La Baraque de Fraiture. Tous les véhicules convergeront vers le point culminant de la province de Luxembourg. Le top départ sera donné à 10 h 30. Ils sillonneront les communes de Vielsalm et Lierneux en passant par Regné, Verleumont, Joubiéval et Salmchâteau.

”Nous avons lancé l’appel à plusieurs clubs de motards et de collectionneurs de voitures, précise l’organisateur. Nous tablons sur 150 à 200 motos et sur une centaine de belles américaines. Après la parade, les motos seront en exposition dans la rue du Vieux Marché. Les voitures pourront être admirées rue de l’hôtel de ville. Les aircooled seront placées dans le bas du parc communal. Notre club, composé de neuf membres, sera renforcé par une trentaine de bénévoles.”

Pour la première fois, un jeu-concours sur taureau mécanique sera proposé. Comme l’an dernier, les boutiques thématiques s’installeront rue du Vieux Marché. Il y aura aussi des bars à vin et à bière spéciale ainsi qu’une buvette champêtre. L’après-midi sera rythmée par trois concerts sous chapiteau, place de Salm : The Grease Monkeys (13 h), Holy Hop Circus (15 h) et From the Road (17 h).

Les mesures de circulation ? La rue du Vieux Marché sera fermée à la circulation, à partir de samedi 19 h jusqu’au dimanche minuit. L’accès à la boulangerie Bomboir sera néanmoins autorisé dimanche de 6 heures à 10 heures La rue du Vieux Marché sera, pendant ce laps de temps, à deux sens de circulation entre la place Paulin Moxhet et le commerce. L’avenue de la Salm, les rues de l’hôtel de ville et du parc ainsi que le parc communal et la place de Salm seront fermées ce 18 juin de 6 heures à minuit.